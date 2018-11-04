〈台北都會〉《新北市議員選舉第七選區選情分析》15搶10 連任、接棒、新秀都有得拚

2018-11-04

記者邱書昱／特稿

新北市議員第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）應選十席（包含二席婦女保障名額），共有十五人參選，八位現任議員都問政多年、各擁實力，選情大多看好；挑戰者當中，有多位政二代來勢洶洶，也有前議員捲土重來，戰況激烈。

第七選區的藍、綠版塊大致是「綠略大於藍」，綠營出身的陳世榮在本屆選舉以無黨籍身分高票當選，他在改制前擔任樹林市長已建立口碑；國民黨籍洪佳君同樣站穩樹林區，她勤跑基層、問政認真，與丈夫黃志雄一起服務選民。

民進黨籍的林銘仁、彭成龍，以及國民黨籍的林金結、黃永昌都尋求連任，四人的主要票倉都在土城區，為民服務、地方問政、扎根基層都很落實，儘管票源有些重疊，但主帥哨子一吹仍各自歸隊；民進黨籍議員高敏慧固守樹林區，有農田水利會系統等基本盤。

民進黨議員廖本煙交棒給兒子廖宜琨，廖宜琨爭取本屆立委失利後，就深蹲基層步步為營；國民黨新人江怡臻曾任市府副發言人，學經歷俱佳且口才便給，她的姑姑是前立委江惠貞，如何把網路聲量化為支持選票是致勝關鍵；前議員蘇有仁因案被解職，由兒子蘇泓欽接棒，對上同為無黨籍、也在鶯歌區耕耘多年的前議員歐金獅，兩人爭奪票源激烈。

十月十二日剛遞補議員資格的王明麗，四年前高票落選，這次積極備戰以免重蹈覆轍，但她近日捲入賄選案獲得交保，雖喊冤否認，選情可能受到影響；吳琪銘從議員轉戰立委成功，吳的前助理曾進益也努力接棒，已耕耘多時；民進黨籍的鄭志宏曾任三峽代表會主席，地方實力不容輕忽；首次參戰的無黨籍張昭隆，知名度仍待開拓。