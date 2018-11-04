〈台北都會〉侯友宜今天「漁夫市集」 李昌鈺助陣

2018-11-04

〔記者何玉華、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜，今天下午在板橋區中山路的市民總部舉辦「漁夫市集」活動，行銷新北市的農、漁產品，國際刑事鑑識學專家李昌鈺也將出席；侯友宜說，李昌鈺博士的鑑識權威「橫行萬里」，新北萬里蟹這幾年在市府打造品牌化後也是「橫著走」，希望在李昌鈺加持後，讓新北市的農、漁產品銷往國際。

李昌鈺昨天為警大學弟侯友宜、市議員候選人林國春站台並加油打氣，他贈送傳記書籍「化不可能為可能」，預祝高票當選。

侯友宜昨天也到五股區成州市場拜票，獲得攤商、買菜族的熱情歡迎，對於對手蘇貞昌暗諷侯的「百市萬攤跑起來」市場掃街不夠認真、只是數字的堆疊，侯友宜競選團隊指出，從九月初在三重力行市場宣示「百市萬攤」起跑後，到昨晚的樹林博愛夜市已經第八十二場，侯友宜展現鐵人般的體力與意志力，攤商及民眾也非常熱情地表達支持，「請老縣長不用操心」。

對於深澳電廠停建後，未來如何開發利用？侯友宜表示，全台灣最美的海岸線在東北角，有象鼻岩、酋長岩、大珊瑚礁等珍貴生態，他會創造最美麗、有山有海、品牌化的「青春山海線」，從東北角三貂角到淡水，一百多公里的海岸線行駛電動車、電動機車、腳踏車，每一個停車站設置充電驛站，提升為生態旅遊。

他並說，針對歷史文化景點，將邀請名導演侯孝賢講述九份的悲情城市，吳念真來講礦工的故事，影星郭雪芙也可以講講貢寮小故事，運用App科技分享當地的人文故事，讓旅遊過程更加值。