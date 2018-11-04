〈北部〉（宜蘭）陳定南逝世12周年 紀念歌憶「青天」

2018-11-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕紀念前法務部長陳定南逝世十二周年，陳定南教育基金會昨在陳定南紀念館舉辦「廉能政治的實踐家～陳定南傳新書發表暨與你有約音樂會」，由「聲納合唱團」登台演出，高唱陳定南逝世十二周年紀念歌曲「青天無垠百合香」，盼用音樂分享陳「青天」的生平。

宜中退休教師發表「陳定南傳」

陳定南教育基金會董事長林光義、宜蘭市長江聰淵、前副縣長黃適超、農委會主委林聰賢夫人林素雲及立委陳歐珀夫人徐慧諭等人均出席音樂會。會中除發表由宜蘭高中退休老師黃增添所著「陳定南傳」，還邀請「遇褆傳唱樂集」在場外表演台灣民謠與老歌仔，海馬樂團表演原住民舞蹈。

「聲納」演唱「青天無垠百合香」

「聲納合唱團」並應邀演唱詞曲家林銀森創作的陳定南紀念歌「青天無垠百合香」，歌詞道盡陳定南「不求討人歡喜、卻更受人尊敬」的生平。

林光義致詞說，很多人懷念陳定南廉能、遠見、魄力、堅持公理正義及追求完美的精神典範，才會千里迢迢來到宜蘭參與追思音樂會。

林光義指出，紀念歌裡的「有人問什麼是幸福，什麼是真理，好山好水好空氣已默默為宜蘭鄉親回答了這個問題」，今天宜蘭能享受好山好水好空氣，不禁懷念陳定南當年反對六輕到宜蘭的遠見與魄力。