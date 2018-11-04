〈北部〉（花蓮）徐榛蔚鳳林造勢 洪秀柱站台

2018-11-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨前主席洪秀柱昨天到花蓮替黨籍候選人造勢，下午四點先到鳳林鎮替黨籍縣長候選人立委徐榛蔚的造勢大會站台，晚間到花蓮市長魏嘉賢競選總部加油打氣。洪秀柱說，選前民進黨故意使出「奧步」，派法務部次長來「就是要找麻煩啦」！痛批民進黨「欺人太甚」，呼籲選民支持徐榛蔚「讓花蓮藍天再現」。

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚在十三鄉鎮的團結誓師大會，昨天最後一場在二○一四年傅崐萁得票率超過七成的鳳林鎮舉辦，國民黨前花蓮縣黨部主委張逸華還喊出繞口令：「蔡英文有錦衣衛、花蓮有徐榛蔚，錦衣衛跟徐榛蔚，你要選那一位？」、「蔡英文有東廠們，花蓮有東大門，東廠們與東大門，你們要選哪個門？」台下支持者喊出答案，炒熱現場氣氛。

國民黨前主席洪秀柱也現身支持徐榛蔚。洪秀柱說，這兩年「我們受夠了」，台灣變成彼此仇恨、分化、攻擊的社會，很多縣市長暫時離開都是「副縣長」代理，唯獨花蓮縣，民進黨故意選前「用奧步」把人抓去，還派法務部政次來當代理縣長，且「一來，就用有色眼光看花蓮、搜這個搜那個、改變前人留下的政績政策」。洪秀柱批，短短幾個月能展現什麼魄力？這不是什麼魄力「就是來找麻煩的」！

洪秀柱說，民進黨欺人太甚，她呼籲選民，不想讓花蓮變成綠色恐怖籠罩縣市，要讓花蓮繁榮發展、教育要更好，讓國際看得到，就要票投一號徐榛蔚。