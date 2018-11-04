〈北部〉山林火警 全台最浪漫「心形公路」變「黑心」

2018-11-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕秋季天乾物燥，加上東北季風增強，苗栗縣境於十月間發生一百七十七件山林雜草火警，讓消防人員疲於奔命，其中通霄鎮新埔地區於日前的火燒山，一度危及緊鄰的西濱公路行車安全，經消防人員辛苦灌救，才將火勢撲滅，不過當地被網友封為全台最浪漫的打卡景點「心形公路」，也因這場祝融之災而失色。

好慘 打卡秘境被燒成焦黑

苗栗縣通霄鎮新埔地區的台一線北上路段，有一條小徑可通達東面山上的嶺頂福德祠，攻頂後視野遼闊，可遠眺台灣海峽及周邊山林美景。因道路蜿蜒，在接近半山腰時，從高處往下望，會見到路徑構成一個愛心的形狀，經網路分享，被封為全台最浪漫的打卡秘境「心形公路」。

不料，上個月廿九日一場火警，燒毀周邊超過一百公頃以上的山區，橫跨新埔里、通灣里，甚至蔓延到西濱公路邊坡，濃煙也影響用路人行車。經消防人員於當天上午十一點多起搶救，至當晚八點多才完全撲滅。原本青鬱山坡望眼被燒成焦黑，情景慘不忍睹，而「心形公路」也因這場祝融之災而失色，恐得待植被重生後，才能恢復光彩。

恐待植被重生後恢復光彩

苗栗縣政府消防局表示，每年入秋後，天候乾燥加上東北季風增強，山林雜草火警案件也增加，經統計十月一日到卅一日，縣內山林雜草火警共計一百七十七件。消防局呼籲民眾到郊外，請勿亂丟菸蒂等火源，整理林園、農地得依「苗栗縣田野引火燃燒管理辦法」事先提出申請，若無可罰三千元，另造成空氣污染，環保局也可依法開罰五千到十萬元。