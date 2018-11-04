〈北部〉五峰桃山村盼發展 爭取去土石流區惡名

2018-11-04

〔記者廖雪茹／五峰報導〕新竹縣五峰鄉爭取桃山村去土石流災區惡名，代理鄉長靳邦忠、代表會主席曾榮貴及部落會議主席葉賢良與村民，日前參加行政院農委會水保局的第三次通盤檢討審查會，爭取解編水土保持特定區；會中水保局建議新竹縣政府提出修正案 ，將全區劃出警戒區域外。

靳邦忠表示，五峰鄉桃山村在二○○一年納莉颱風過後，農委會因為該區是土石流潛勢溪流，每遇颱風豪雨，造成土石崩落，威脅下游的桃山國小及清泉聚落居民生命安全，二○○二年公告該地區為土石流特定水土保持特定區 。

但自二○一二年第一次通盤檢討後至今，並無重大土石災害情事發生， 卻仍限制，極不符合當地民意需求。

五峰鄉代表會主席曾榮貴表示，全區設定為水土保持特定區，使區內無法從事任何建築營造及商業設施等開發活動，導致人口外流，嚴重影響當地經濟發展。

部落會議主席葉賢良及鄉代秋美玉、彭武藏等人說，根據原住民族基本法第廿一條，為落實原住民族部落的知情同意權，應踐行與當地原住民諮商並取得原住民和部落同意或參與的機制，以充分保障原住民族土地權益。

與會的縣政府官員表示，基於氣候變遷的角度，該區仍有土石崩塌可能，建議上坪溪左岸繼續管制。

五峰鄉公所轉述，出席委員多數表示，土石流保護區解除，不代表潛示警戒區就不存在。且從數據顯示，該地區建築結構已無安全之虞，最後建議新竹縣政府提出修正案 ，將警戒區全部劃出。