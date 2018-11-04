〈北部〉《桃園市議員選舉第九選區選情分析》楊梅10搶4 老將穩健新秀搶進

2018-11-04

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市議員選舉第九選區（楊梅區），應選四席，有十人登記參選，爭取連任的兩位市議員周玉琴、李家興實力堅強，但新人各有來頭、不容小覷。地方人士分析，大環境雖對民進黨不利，但楊梅地區過去慣例不看顏色、而看服務，如何鞏固基本盤是決勝之道，外移人口激增的埔心地區也是選戰關鍵因子。

周玉琴、李家興本屆都獲國民黨提名，分別以一萬四四六八票、一萬三八七五票當選；下屆選舉，周獲提名，李卻在黨內初選失利，藍營核准他報備後改以無黨籍參選，周、李在當地耕耘多年，實力雄厚。

在黨內初選擊敗李家興出線的涂權吉，過去曾任立委吳志揚秘書、立委廖正井辦公室主任，熟悉選民服務、勤跑基層，加上積極經營青年社團，喊出「給年輕人服務機會」口號，頗能吸引選民目光。

綠營下屆則是全面換血，鄭淑方、陳儀桓分別接棒市議員張火爐、立委陳賴素美，張火爐本屆當選時即表明不再參選，將所有資源轉給小姨子鄭淑方發揮，鄭勤跑大小活動、布局得相當早，也獲地方好評；陳儀桓起步雖較鄭淑方晚，但他過去以陳賴素美服務處主任身分出席大小活動，選民對他並不陌生，希望成功爭取選票轉移。

前楊梅市長彭聖富也以無黨籍身分參選，挾著熟悉地方事務、人脈厚實的優勢力拚出線。其他四位挑戰者各具特質，其中，無黨籍三位候選人，里長聯誼會會長黃朱秀娥曾任八年里長，謝秀蓉是集義祠第三代管理人，張鑑輝是陽光診所醫生；而親民黨提名的陳秀玲則是前楊梅市代會主席鍾清源的妻子，她主打「婦幼代言人」，日前黨主席宋楚瑜也特地到桃園為她造勢。