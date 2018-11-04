〈北部〉1天當3天用 賴清德讚鄭文燦好用耐操

2018-11-04

〔記者許倬勛／中壢報導〕民進黨桃園市長候選人鄭文燦南區競選總部昨成立，吸引上萬名支持者到場，行政院長賴清德為鄭文燦站台造勢，盛讚鄭文燦認真打拚、一天當三天用，「好用耐操又省油」，呼籲市民朋友票投五號鄭文燦，讓桃園起飛、邁向高峰。

桃園在轉型 賴肯定鄭很會解決問題

賴清德說，鄭文燦被譽為五星級市長實至名歸，除了努力做事，還很會解決問題，例如二○一六年成功舉辦台灣燈會，隔年又讓桃園機場捷運通車、解決延宕問題，更難能可貴的是推動鐵路地下化及化解航空城難題；他說，航空城一案已送到行政院審查，預計二○二○年就可執行區段徵收。這些改變，市民有目共睹，呼籲支持者用手中的票讓鄭文燦連任。

賴清德細數鄭文燦的政績，包括照顧老壯青幼各族群，廣設活動中心、公托中心、社會住宅等，交通建設則有「三心六線」串聯桃園、中壢、桃園航空城；賴清德說，前瞻基礎建設跟中央政府總預算，投注到桃園的高達兩千三百多億元，桃園正在轉型，是全台進步最快的城市。

拚經濟顧建設 鄭︰做好做滿做連任

鄭文燦則感謝市府團隊的努力，自豪為桃園寫下一次次新猷，是台北以外最好的選擇，因此不論北漂、南漂，未來都將漂到桃園；鄭文燦表示，拚經濟、顧建設，一定要做好做滿做連任，「讓我把這張選票變得物超所值」。