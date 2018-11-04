〈北部〉《桃園》綠捷G10貨櫃市集 3大主題打卡新亮點

2018-11-04

工業、文青、網美風吸睛

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府與民間企業合作，在捷運綠線G10站區預定地設置主題貨櫃市集，現場堆疊廿八個大型彩繪貨櫃，兼具時尚典雅工業風、簡約俐落文青風，還有少女最愛的網美風，三大主題風格媲美高雄駁二特區，昨甫開幕就吸引大批年輕人到場拍照、打卡，成為桃園亮眼的新地標。主辦單位表示，G10主題貨櫃市集將營業至年底，歡迎市民到場感受駁二在桃園的魅力。

市長鄭文燦致詞時表示，今年農博「青創市集」是以貨櫃屋為主體的童趣世界，活動期間大受民眾歡迎，為了延續最初的回憶和感動，決定把繽紛貨櫃從農村帶到都會，未來除提供設計類科系學生展售文創藝術商品，也將不定期舉辦各種青創活動，歡迎市民朋友來此發揮想像力，拍照、打卡、跟市集玩遊戲。

特色市集 輪番登場搶目光

全名為「G10 GO!市集」的G10主題貨櫃市集，除了三大主題風格外，各種特色市集將輪番登場；其中，十七日將登場的青農感恩週活動，推出火雞造型便當DIY、有愛大聲說、露天電影院，搭配感恩節傳遞回饋土地、感恩上天的理念；十二月十五日則是「文創耶誕週、紅帽子夢想耶誕季」活動，有嘴足球PK賽、城市輕音樂、激速豪飲賽、手作小物展售等，打造瀰漫耶誕夢想氣氛的歡樂園地。

餐廳進駐 市集營業至年底

此外，三大主題風格貨櫃也網羅各具特色的餐廳進駐，像是歐式工業風主題區的「BINGO BISTRO」、「木頭人╳揪吧」，販售具異國感的風味料理；紐約文青風主題區「DEBBIE’s黛彼美式餐點」、「Mars coffee」，以各式咖啡及速食餐點為主；少女網美風主題區「2YUM CAFE’」、「打氣吧」、「PIEPAI CAFE’」等，主要販售繽紛多彩的甜點。

市府青年事務局局長顏蔚慈表示，「G10 GO!市集」配合捷運綠線工程施工，將營運至今年底，營運期間，平常日是傍晚五點到晚上十點，假日則是上午十一點到晚上十點，即使商家沒營業，市集還是開放民眾拍照、打卡。