〈中部〉《台中市議員選舉第十二選區》7搶4 老將新人衝票爭勝出

2018-11-04

記者陳建志／特稿

第十二選區（太平，應選四席，七人參選），國民黨提名李麗華、賴義鍠爭取連任，民進黨除張玉嬿爭取連任，並推出新人蔡耀頡接棒四連任的何明杰參選，現任成功里長黃文生也尋求更上一層樓，以無黨籍參選，獲得太平農會總幹事余文欽全力輔選，實力讓藍綠都不敢小覷，另有無黨籍的陳東林、蔡春美投入選戰，大家都希望獲得選民青睞殺出重圍。

太平區近年在新光重劃區開發下，人口持續成長，目前已超過十九萬人，成為全市第四大行政區，因外來人口增加，讓選民投票意向更難掌握，國民黨爭取連任的李麗華，已連任多屆議員，本屆更拿下最高票的二萬二千多票，因服務有口碑，基層實力雄厚，深獲婆婆媽媽喜愛，不過李麗華自認腹背受敵，更擔憂遭分票，充滿危機感，頻頻告急。

本屆以無黨籍當選市議員的賴義鍠，因二年多前接受國民黨徵召參選立委後加入國民黨，此次獲國民黨提名爭取連任，因長期重視道德教育、擔任志工，基層實力穩固，不過由無黨轉藍，是否流失部分選票有待觀察。

民進黨的張玉嬿尋求連任，本屆首次參選就拿下一萬八千多票，因是出身太平頭汴坑的農村子弟，打出「平民世代，由你作主」口號，要當小市民的代言人，加上四年來爭取不少建設，希望再度獲得選民青睞。

何明杰不再連任，改推服務處執行長蔡耀頡，年輕、形象清新，加上市長林佳龍加持，初選就一鳴驚人拿下第一，他打出「承擔」口號，希望延續何明杰的服務，積極搶攻年輕選票。

黃文生是現任成功里長，也是太平里長聯誼會會長，太平農會總幹事余文欽抬轎，全力動員農會系統支持，地方形容是農會有史以來最團結的一次，此次打出「服務領先，太平優先」口號，希望在藍綠中脫穎而出。

至於無黨籍的陳東林、蔡春美則都希望提供選民在藍綠外另一個選擇，希望最後能異軍突起。