〈中部〉廢布料棄置八卦山 綿延200公尺

2018-11-04

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉八卦山區產業道路昨被發現傾倒布料等大量事業廢棄物，堆積達一層樓高、綿延二百公尺長，有如垃圾大道，當地執業醫師顧勝敏前往查看時，正巧一輛大貨車駛入，他立即以手機錄影蒐證，司機見狀掉頭落跑，顧勝敏當下立刻騎機車狂追仍撲空，拍下車號交給警方，警方一小時內循線查獲貨車，陳姓司機坦承已倒數趟，業者則稱與地主協議暫時放置，並非偷倒，環保局將三人依違反廢清法送辦。

花壇鄉廖姓民眾昨到灣東村山區農務時，赫然發現產業道路被倒了大量事業廢棄物，幾乎都是布料，長度逾二百公尺，高度達一層樓，整條產業道路有如「垃圾大道」。

地主、業者都說暫時置放

當地臉書社團「花壇人俱樂部」版主陳元銘與執業醫師顧勝敏據報抵達現場查看，正巧一輛大貨車駛入產業道路，顧勝敏等人研判是來偷倒廢棄物，立即以手機錄影蒐證，陳姓貨車司機見狀趕緊掉頭駛離，顧勝敏騎機車狂追，追到台七十四甲線東外環道後撲空，將錄影畫面交給警方。

彰化警分局三家派出所據報出動追車，並通報環保局，在東外環道往台中方向攔下該輛貨車，將司機帶回偵訊。

陳姓司機坦承受雇來此傾倒，昨天早上已倒了四、五趟；業者與地主稍後出面表示，雙方有協議將廢棄物倒在此地，只是暫時置放，並非偷倒。

環局依廢清法將3人送辦

三家派出所所長吳政倫指出，環保局勘查後，將地主、業者與司機依違反廢棄物清理法第四十六條送辦，三人面臨一年以上五年以下徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。

警方破案消息傳出，不少民眾感謝熱血醫師顧勝敏與陳元銘協助舉發迅速破案。顧勝敏說，八卦山如此美麗，不該遭人濫倒廢棄物破壞生態，應該好好保護自己的家鄉。