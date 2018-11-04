〈中部〉彰市關帝廟浴火重生 小英揭匾祝賀

2018-11-04

〔記者湯世名、張聰秋／彰化報導〕去年二月大火、今年十月重修完成的彰化市縣定古蹟關帝廟，已圓滿完成入火安座暨祈安三獻福醮大典，並重開廟門供信眾參拜。總統蔡英文昨為她致贈的《義烈昭垂》匾額主持揭匾儀式，她稱讚彰化市公所重修古蹟工程展現超高行政效率，值得做為借鏡。

蔡英文昨由彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富陪同抵達關帝廟，為《義烈昭垂》匾額主持揭匾儀式，旋即在關帝廟巡禮，邱建富說，一般古蹟毀損，動工重修平均需費時兩年半，關帝廟去年二月大火、今年十月重修竣工，展現超高效率，蔡英文頻頻點頭豎大拇指稱讚。

蔡英文也稱許縣長魏明谷，推動交通建設與離岸風場建設很用心，讓彰化縣成為帶動台灣「綠能產業」的領頭羊，她說，「彰化選情，穩穩的。」

蔡英文表示，彰化外海是風電最好的風場，全世界都來這裡投資，創造就業機會，年輕人也都回來；彰化有風電也有光電，她每次來這裡臉都黑一圈，因為這裡很熱，所以要做光電，這也是魏明谷所說的「風光大縣」。

彰化縣府昨在縣立體育館舉辦「年度社區照顧關懷據點成果展」，社區長者帶來充滿活力的健康操與精采的才藝表演，由彰化職業總工會電音三太子表演揭開序幕，千人律動健康操讓長輩活絡筋骨，大家手舞足蹈，氣氛歡樂，總統蔡英文、縣長魏明谷也到場與長輩同歡。