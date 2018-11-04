〈中部〉西螺廣福宮 抗議公所變更工程

2018-11-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺廣福宮信眾昨上街頭，舉起抗議標語，高喊要為媽祖討公道！

公所︰一切公開透明 依法行事

西螺廣福宮摃上西螺鎮公所，質疑中央補助的工程案遭公所變更移作其它道路使用，昨下午請出「老大媽」，發表檄文、發起信眾遊行；西螺鎮公所表示，工程變更設計公開透明，依法行事。

廣福宮表示，該宮以「西螺百年廣福宮周邊環境營造計畫」名義，透過立委郭正亮等人爭取到中央前瞻計畫經費兩千萬元，進行寺廟週邊環境美化，地方需配合款三百多萬元，但鎮公所一毛未出，差點不成案，廟方去年向縣長李進勇請託後，配合款改由縣府補助，計畫才敗部復活，但工程仍由公所規劃，期間雖曾召開兩次工程設計協調會，但上月十七日公所召開工程開工說明會時，被發現內容與原設計差異過大，廣福宮要求公所說明未獲回應，才號召信眾上街頭為媽祖討公道。

廣福宮日前曾在西螺鎮上及西螺公所大門張貼「老大媽建設經費妳也敢挪用」等海報，引起公所強烈不滿。鎮長鄭玲惠也曾提出函送公文、會議記錄及工程進度報告表佐證，強調工程規劃變更是評審委員有意見，為了儘量滿足地方意見，她也指示同仁在不違法下，盡量滿足廟方需求，公所絕無阻擋及挪用建設經費。

先前鄭玲惠指控有心人刻意造謠抺黑，並表示「神明很興，造孽的都是人，媽祖會生氣。」會提出告訴。

廣福宮事後發函西螺鎮公所，要求公所限時協商工程變更事宜，但未獲得回應，因此號召信眾要幫媽祖討公道，信眾約三百人高舉「鴨霸公所擅自挪用老大媽建設經費」、「公所無能、抗議有理」、「公所不公、無天理」等標語及布條上街遊行抗議。

西螺鎮公所則重申，公所一切作為公開透明，依法行事。