〈中部〉古坑台灣咖啡節 烘豆大賽超水準

2018-11-04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○一八古坑台灣咖啡節昨天起連續兩週六、日在華山國小、桐花公園荷苞工作站及綠色隧道舉行，今年烘豆大賽超乎水準，吸引來自全國各地咖啡愛好者參賽，下週六決賽更邀請國內外烘豆大賽冠軍擔任評審。

初賽選出12名參加下週六決賽

古坑台灣咖啡節昨天在華山國小開幕，雲林縣府文化處長林孟儀與來賓一起手持火把點燃代表烘焙機的炭火，接著一起體驗用炭火、鐵鍋炒豆樂趣，活動現場「不插電咖啡館」吸引許多遊客體驗炒豆、沖煮及拉花。

咖啡節重頭戲烘豆大賽，參賽者來自全國各地咖啡愛好者，評審總召吳原炳表示，這次的生豆都是水洗，生長區海拔在六百至一千二百公尺，比賽用烘豆機都是全新的機器，初賽選出十二名參加決賽。

吳原炳說，決賽邀請到北歐烘豆冠軍陳志煌及台灣區WCE烘豆比賽去年及今年的冠亞軍，評分標準比照美國精品咖啡協會（SCAA）標準，是一場超乎水準的比賽。

林孟儀指出，古坑是台灣咖啡原鄉，十六年前古坑台灣咖啡節開啟全台民眾喝咖啡熱潮，明年為國家推動「創生」元年，縣府將與公所、業者及農民一起努力，希望能再創造古坑台灣咖啡風華。

下週六日古坑綠隧有千人辦桌

古坑華山休閒產業促進會理事長沈漢緯說，今年咖啡節活動內容有不插電咖啡館、台灣咖啡時光廊道、古坑活歷史影展，消費滿額還有各項好康體驗活動。

另為帶動雲林觀光旅遊，雲林縣府推出「跨域亮點計畫」，規劃雲遊咖啡香、餐桌食旅遊、運動休閒騎乘及地質生態旅遊等四大主題旅遊，讓遊客感受雲林不同魅力。

配合台灣咖啡節下週六、日在古坑綠色隧道有千人辦桌、親子野餐草地音樂會活動，以雲林在地食材做創意料理，落實從產地到餐桌的食農精神，歡迎大家一起來參加。