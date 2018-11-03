〈南部〉《台南市長選戰衝刺》黃偉哲打造驛站園區 高思博推交通改善

2018-11-03

〔記者邱灝唐、萬于甄、楊金城、吳俊鋒／台南報導〕端牛肉比一比，民進黨台南市長候選人黃偉哲昨提出觀光政見，將在舊城區打造以行人為主體的「台南驛站文化園區」。國民黨高思博推出大台南交通改善計畫。無黨籍蘇煥智提出台南農業與農村振興方案，無黨籍許忠信主張設立南科新創基地，吸引遊子返鄉就業。無黨籍陳永和主張落實重要的基層建設，解決城鄉差距。

黃偉哲昨提出在舊城區打造台南驛站文化園區，結合古蹟、宗教等文化資產，以及美食、商圈等擘劃「城市博物館」，府城之外則串聯「新鹽山河」、「台江濱海」及「西拉雅山城」的區域農、特產品、自然景觀和文史資源，以「場館經濟」概念創生三大觀光廊帶，同時推廣T-bike，讓遊客深刻感受台南味。

高思博則在前交通部長陳建宇背書下，推出「大台南交通改善計畫」政策，誓言打造一小時大台南生活圈，便利就學就業就醫，不因交通受阻，他說，台南要成為幸福城市，最基本的交通要以「人道」問題考量來解決。

蘇煥智公布「田園城市十大政策—台南農業與農村振興方案」，透過一軸多核城市定位與攸關農村土地活化的政策，促進農業人口年輕化、振興農業、重劃更新農村社區土地，避免人口老化的農村有「滅村」的風險。

許忠信在善化提出設立「南科新創基地」政見，比照林口新創園區，在租稅優惠的刺激下，希望帶動南科園區周邊安定、新市、善化等區域發展，形成新創聚落。

陳永和主張未來區長將任用在地人，公所恢復自有預算，規劃必要的建設，帶動工作機會，鼓勵年輕人返鄉就業，而林義豐則表示他的政見都已公佈在其政見概念館。