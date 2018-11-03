〈南部〉瘋抓寶 奇美博物館園區湧10萬人

2018-11-03

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕由市政府觀光旅遊局等所舉辦的《Pokémon GO Safari Zone in Tainan》活動，昨進入第二天，適逢小週末，主場地台南都會公園奇美博物館進場遊客比開幕時更多，根據網路流量統計，逾十萬人，園區塞爆，官方強調，稀有寶物很多，「儘管來，不怕你抓」，也呼籲注意安全，尤其切勿違規停車，造成附近居民困擾。

而到昨晚截止，這場寶可夢活動，為全台南帶來的遊客超過十五萬人，比開幕當天多。抓寶民眾來自國內各縣市之外，還有美、泰、德、韓、英、日、澳洲、香港、新加坡、以色列、俄羅斯、馬來西亞、斯里蘭卡等地的訓練家們，讓奇美博物館園區人潮陸續湧進，盛況空前。

一早園區進場民眾就大排長龍，且不斷低頭滑手機，努力尋找異色青綿鳥、古空棘魚、凱羅斯、寶貝龍的身影，「抓好抓滿」，有的則等在舞台前，要與可愛的伊布、皮卡丘合影，歡笑聲洋溢。

而配合這次的寶可夢活動，館方也推出「限定快閃展」，動物廳首度開放拍照，讓民眾尋找腔棘魚、鴨嘴獸、樹懶…等六種化石及標本，進入FB粉絲頁回答完整名稱，並上傳大廳犀牛作品的合照，即可參加抽獎，回響熱烈。

觀旅局表示，透過活動，成功將人潮帶入各大景點區域，行銷台南，讓來自世界各地的寶可夢訓練家，能以深度的方式，更貼近、認 識這個文化城市。

民進黨市長候選人黃偉哲也趕搭熱潮，提供接駁車、充電與茶水等服務，昨天下午更現身主場地奇美博物館園區，與玩家同樂，他表示，「寶可夢經濟」帶來很大的啟發，當選後，將做為施政參考，包含電競遊戲等民眾喜歡的休閒活動，都會努力規劃。