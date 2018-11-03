〈南部〉全國首起 台南路邊停車收費員投票同意罷工

2018-11-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局工會抗議管理嚴苛逼退路邊停車收費員、薪資不合理，以及路邊停車收費外包，將造成收費員工作權不保，昨日在南島路上召開會員大會進行罷工投票，七十九票同意，超過半數通過，創下全國第一個縣市路邊停車收費員、也是公家機關工會首例取得合法罷工。

工會理事長︰最快這幾天就會罷工

至於何時罷工？工會新任理事長陳志瑞表示，可能選擇一週哪幾天、或一整週或其他方式，將再研擬方案，最快這月初，也就是這幾天就會罷工。

停管處︰安排現有與委外人力調度

對於工會經投票取得罷工權，停管處表示尊重也感遺憾，並表示將安排現有與委外人力妥適調度，維持全市路邊停車收費管理基本運作需要。

昨日會場，各產業工會到場聲援，台南市產業總工會理事長曾世宏更表示，行政院長賴清德告訴基層勞工，若薪水不到三萬元，可以跟老闆請求說「你給的薪水太低了」，交通局工會就是用行動來訴求。

工會訴求指出，全部收費員每月薪資應從現行的二萬七四三四元提升到三萬一一七五元，但停管處公告明年調薪案卻是須滿十年年資條件很不合理，而且訂懲處規定嚴苛，申誡一次就要扣掉年終獎金三四二九元，雖然傳有收費員涉違紀問題，但司法未判定前，怎能片面變更勞動條件，「全體連坐處罰」？

停管處回應強調，制定「收費員停車單據違法作廢懲處規定」，起因部分收費員涉及集體徇私舞弊事件，經政風單位調查後，除三十九名收費員記過處分外，全案已移送檢調單位偵辦，為避免再發生類似事件，才訂防弊措施嚴加維護紀律，另有一名收費員涉案而請辭，並非被逼退，而且防弊措施是要求刪單要有佐證資料，並非工會指控錯單就記過。

停管處表示，收費員原本就難兼顧的北區、安平區部分路段才辦理委外收費，容易收費的蛋黃區仍是由收費員執勤，並未衝擊到他們的工作權，而現行收費員每日基本績效三二五小時，也是依一○五年度勞資爭議調解定案原則。至於十年年資及表現納入調薪獎勵機制，約六十三位收費員升級（現行外勤約一一六人），若加績效獎金，全都可以有三萬元薪水，部分還超過四萬元，年度懲戒需扣績效獎金是進入職場既定工作規則，並無變更勞動條件問題。