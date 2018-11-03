〈南部〉焚化底渣再利用 南市公有處理廠啟用

2018-11-03

〔記者蔡文居／台南報導〕斥資一億餘元的台南市焚化底渣處理廠昨天啟用，為全國第一座公有的焚化底渣處理廠，每年可處理八．八萬公噸的垃圾焚化底渣，產製成再生粒料，並免費提供公共工程及建材配料之用，全部過程由南市環保局自行處理，將可有效杜絕底渣違法堆置所造成的環境問題。

每年可處理八．八萬公噸底渣

近年來垃圾焚化後的底渣再利用產品，屢傳民間處理廠違法堆置，引起外界疑慮，導致施工單位使用意願降低，底渣再利用產品去化受阻。南市環保局今年斥資一．一億元在城西焚化廠旁自建焚化底渣處理廠，佔地三千平方公尺，並引進德國先進設備技術，將底渣精細分選，除產製再生粒料外，並可回收鐵金屬及非鐵金屬，將垃圾焚化底渣的經濟效益最大化。

底渣處理廠昨天舉行啟用典禮，由環保署長李應元、台南代理市長李孟諺、環保局長林健三等人一起按鈕啟動，宣告南市垃圾焚化底渣的處理再利用，邁向新的里程碑。

全國首座公家自建 有效控管品質

李孟諺表示，這是全國第一座公有的焚化底渣處理廠，不僅設備先進，由公家自建，更可控管再生粒料品質及管理，且無圖利廠商的問題，讓各公共工程可以安心使用。

李應元則肯定南市廢棄物處理的用心，讓資源得以永續再利用。南市打造的這座底渣處理廠可說是「點石成金」，未來將是一個廢棄物處理循環經濟的示範園區。

林健三表示，目前南市也正規劃建置再生粒料水洗流程、加工廠或製磚廠，未來垃圾焚化後所產生的底渣，由產出到處理至加工後最終再利用，將可由環保局以一條龍方式自行處理，可確保品質，同時避免衍生違法堆置等環境問題。