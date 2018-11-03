〈南部〉小林村救災 「陳其邁的家鄉情」催淚

2018-11-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰白熱化，誰對這塊土地最有感情？網友製作一支「陳其邁的家鄉情，那一夜的小林村」短片，詳述八八風災小林村滅村那晚，陳其邁第一時間衝進六龜、那瑪夏、小林村的協助救災過程，希望喚醒高雄人，支持這位高雄囝仔在故鄉默默的付出。

參與救災民眾製作短片

網友Boss Lee表示，八八風災對於一個親眼見證、親身經歷的人而言，都不是三言兩語可以說的事，更何況是在災難中失去家庭的人。

Boss Lee說，那一年，他在陳其邁成立的倉庫自行車學校工作，陳其邁帶著他們到現場，感覺得到他的內心是焦急痛苦的，也佩服他表現從容不迫的樣子，評估狀況，協調物資，扛水、搬泡麵，指揮交通，「我們在那待了廿多天」。

人、車助災區 感念付出

他說，那一夜天崩地裂，堰塞湖潰堤，小林村家園被泥流淹沒，看到陳其邁接了電話，放下手邊的事，很緊急的借了幾輛救援車，捲起袖子就帶著廿幾個熱血青年，走進了六龜、那瑪夏、小林村。

Boss Lee說，九年過去了，記憶依然深刻，真的很亂，重憶現場，滿目瘡痍，更是讓人流淚糾結。

Boss Lee說，我記得陳其邁說的一句話：「我們在高雄，我們高雄人趕緊來去鬥三工（台語，幫忙之意）」。