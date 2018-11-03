〈南部〉劉櫂豪承諾外銷釋迦 卑南鄉長掛保證

2018-11-03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東釋迦外銷議題在台東縣長選戰已蔓延數月之久，饒慶鈴陣營力倡只有由國民黨繼續執政，才能維繫中國市場；民進黨卑南鄉長許文獻為劉櫂豪掛保證，說：「劉櫂豪當選縣長，釋迦如果無法外銷，我辭職。」

台東縣種植釋迦面積約五千公頃，是地方重要經濟命脈，台東縣農會總幹事戴振東日前表示，鳳梨釋迦即將採收，九十％是外銷中國，為了農民好，兩岸關係要好，讓雙方銷路能夠穩定，希望大家幫助饒慶鈴當選下一任的縣長。

饒慶鈴提出增設冷藏冷凍集貨政見

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴則說，她提出的農業創富政見中，有特別提出增設冷藏冷凍集貨，希望讓農友所生產的釋迦有更好的保存，不論未來行銷到中國或全世界，首先都能克服存放的問題。饒慶鈴表示她是真正能為農民朋友撐腰，幫助農民賺大錢的人。

劉櫂豪：小英上任以來 出口量穩定成長

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪表示，每到選舉就有耳語謠傳釋迦無法外銷中國，但蔡英文政府上任以來，不論是鳳梨或是釋迦的出口量都穩定成長，而且我們是WTO會員國，農產品只要有競爭力就可以出口到各國家，無論是中國還是美國、日本、東南亞。

若無法外銷 許文獻：我會主動辭職

許文獻則強調，民進黨執政縣市的農產外銷並沒有下降，他相信劉櫂豪有這個能力能幫助農民，卑南鄉是釋迦出口最大宗的鄉，他身為鄉長不可能害自己的鄉民。

許文獻下賭注表示：「劉櫂豪如果當選縣長，未來讓釋迦無法外銷，我會主動辭職。」