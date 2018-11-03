〈南部〉澎湖增建6千噸海淡廠 蔡英文允協助

2018-11-03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖歷經有史以來最大乾旱，凸顯民生用水不足問題，澎湖縣長陳光復趁總統蔡英文巡視馬公第二海淡廠工程，建言增建六千噸海淡廠，讓澎湖民生用水無虞，並符合未來觀光發展需求，蔡允諾全力協助。

台水公司為穩定澎湖地區供水，在馬公市烏崁里興建馬公第二海淡廠，總統蔡英文昨日前往視察，台水公司董事長郭俊銘簡報說明，澎湖縣長陳光復、經濟部次長曾文生、水利署長賴建信也陪同。

馬公第二海淡廠 年底完工啟用

由於今年澎湖出現有史以來最大乾旱，除了海淡廠全力供水外，也抽地下水，擔憂出現鹽化及地層下陷問題。

澎湖縣長陳光復罕見地在簡報會場發怒，馬公第二海淡廠四千噸工程，自二○○六年開始動工，預定年底完工啟用供水，以目前澎湖觀光旺季每日最大用量二萬八千噸來說，海淡廠提供一萬三千噸、水庫二千噸，其餘都是抽地下水，地下水是救命水、戰備用水，鹽化後果不堪設想，加上三千噸海淡廠明年除役，希望兩年內增建六千噸海淡廠，讓民眾看見幸福。

蔡英文表示，過度使用地下水，會有鹽化及地層下陷危機，海淡水成本雖然昂貴，是一般民生用水的四倍，但供水無虞且為品質把關，是民生基本需求，又兼具保育意義，增建六千噸海淡廠是以規劃考慮，尤其馬公第二海淡廠已預留擴廠用地，加上已有經驗，可望縮短工程時效，屬國營企業的台水公司年年虧損，將由中央部會支援經費興建。