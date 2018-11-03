〈南部〉高雄私校師生染流感破百人 開罰6至30萬

2018-11-03

〔記者黃旭磊／高雄報導〕流感疫情增溫，高雄市某私立大專院校師生從十月十四日起，感染流感病例超過百人，為兩年來市區人數最多群聚感染個案，市府疾病管制處於十月卅一日、十一月一日二度無預警抽查，發現校區仍未依指示事項消毒、防疫，昨天依違反傳染病防治法開罰六萬至卅萬。

疾管處︰未依規定消毒、防疫

市府疾病管制處長潘炤穎說，流感病毒凶猛，宿舍未依規定以漂白水消毒，且發病班級學生仍跑班上課、體溫未落實監控通報。

衛生局清查指出，卅四個班級一○五名學生出現發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀，有六十二名學生診斷為流感，而採檢體八件，其中二件經衛福部檢驗結果為AH3型流感。

這是繼今年九月廿八日高雄市區國立大學發生類流感群聚感染，共七個班級卅九名學生出現發燒及上呼吸道感染症狀之後，衛生局再次對校園開罰懲戒。

承辦人員表示，宿舍每天至少三次以500ppm漂白水消毒並記錄，稀釋比例約為一比一百，若有類流感症狀應暫停課業，送醫診治並通報衛生局。

23個文化健康站 提供偏鄉照護

為鼓勵偏鄉居民施打流感疫苗，高醫昨天與原住民事務委員簽備忘錄，承諾將於市區廿三個文化健康站，遠至杉林、桃源、那瑪夏等山區提供健康照護。

原民會主委谷縱．喀勒芳安說，高市原住民近三萬五千人，其中老年人口約占五．八％，多住偏遠山區，就醫不便，站區設於茂林多納及萬山部落、小林娜麓灣、杉林大愛文化、桃源高中及勤和部落、大寮瑪樂筏、那瑪夏達卡努瓦、瑪星哈蘭及瑪雅部落庇彼地安等處。