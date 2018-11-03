〈南部〉台東好玩卡推優惠 最低51折

2018-11-03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府發行「台東好玩」卡，今年推出交通票電子票券、十選二旅遊套票、國民旅遊卡等多款產品，最低五一折的優惠價格，即日起在「台東好玩卡」官方網站上即可購買。

在地體驗 十選二旅遊套票

台東好玩卡打造「迷鹿ALL PASS」、「就是愛池稻」十選二種旅遊套票，可二十四小時不限次數搭乘，還搭配鹿野、關山、池上地區近二十家在地業者，旅人可自主遴選二項在地體驗。「就是愛池稻」套票有旅人最愛的騎單車享受黃色稻浪、或品嘗在地阿美族風味餐、或健康美味蔬食料理等，「迷鹿ALL PASS」適合親子家庭前往採茶體驗、或龍田社區騎乘單車欣賞日式移民村風光，套票現推廣價七九九元，優惠折扣下殺五一折。

二、三日交通票券 搭好搭滿

台東好玩卡推出「山海二日券」及「自由三日券」交通票券，最低五三折的優惠價格，就可以搭乘台東境內所有公車路線，一卡走透透！

二人成行半日遊 歡迎預約

台東好玩卡推出QR-code無卡旅遊方式，搭配在地伴手、體驗、住宿、租車等業者，超過百樣商品，旅客線上刷卡購買後，可憑QR-code前往店家兌換，如果想要參加在地特色遊程，但不想要跟團走，台東好玩卡也推出二人成行半日遊，出發前三天預約，就有機會前往在地小農或部落裡。