〈南部〉屏東老建築轉型 大樹冊店、青島玖柒開幕

2018-11-03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕保留屏東市日遺眷舍群所打造的「勝利星村創意生活園區」將更有書卷味，將軍之屋、軍歌館轉型為大樹冊店（Tree Books）與青島玖柒（Story House No.97），昨天同步開幕，為老建築注入新靈魂。

將軍之屋變親子書房

「大樹冊店」在空軍第六混合聯隊的牽線下，由屏東縣政府與熊有良心設計公司合作，投注一百萬元將此地打造成公益圖書館，館藏二千五百冊兒童及青少年讀本，英文類佔一千多冊，一、二樓分成六個閱讀區。

潘孟安縣長表示，大樹冊店開創公、私、軍方三方合作的典範，成為縣民的親子書房，為城市注入一股新的生命力，未來勝利星村創意生活園區陸續修復完成，將成為屏東的文化新亮點。

熊有良心設計公司董事長曾文衍說，這是全台唯一以文創概念創新設計的公益圖書館；總經理張瓊娟也表示，因為被這裡的文化感動，在不損害歷史建築本體的原則之下，運用設計手法活化空間。

軍歌館改說眷村故事

「青島玖柒」則由軍歌館轉型，以地址青島街九十七號為名，轉型成敘說眷村與屏東故事的空間，重新開館首檔策展以「都市森林、記憶家屋」為題，展出勝利星村主題繪本《屋頂上的祕密》與木構造建築，讓民眾了解眷村的建築與屏東的發展，未來將舉辦保留眷村老味道的系列活動，如眷村菜及手藝教學，京劇、豫劇、黃梅調等。