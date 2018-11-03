〈台北都會〉蕭曉玲：被柯「消費」 曾想自焚抗議

2018-11-03

〔記者林曉雲／台北報導〕因反對前台北市長郝龍斌推動的「一綱一本」政策，被冠上教學不力、行為不檢的帽子而丟了教職，前北市中山國中老師蕭曉玲寫下自己抗爭十一年的血淚，出冊成書，人本教育文教基金會昨召開《校園恐怖事件，被霸凌的教師》新書發表會，記錄郝市府的白色恐怖、迫害異己者行徑。蕭曉玲更驚爆，因被市長柯文哲「消費」，讓她一度想在北市府前自焚抗議。

抗爭11年 新書訴血淚

蕭曉玲說，她控告郝龍斌後，所遭受的政治迫害超恐怖，但近來最恐怖的是被台北市長柯文哲「消費」，柯之前說她的案子是國家暴力，但柯反悔後，國民黨議員就在議場罵她不適任，讓她一度想要去北市府前自焚抗議，幸好有先生和朋友的支持，讓她決定活下去繼續抗爭。最近新北市鷺江國小老師劉芳君帶學生去鄭南榕紀念館，考績被打乙等，所遭到的迫害和她一樣，希望轉型正義在蕭案和劉案上被實現。

人本教育基金會董事長史英表示，很感謝蕭曉玲一路撐著，黨國體制對蕭曉玲開刀，其他老師就會噤若寒蟬，無法在體制內為蕭曉玲平反，但相信人間自有公道，蕭案對台灣要奮鬥建立一個新而獨立的國家是重要事件。

作家馮光遠表示，蕭曉玲案是白色恐怖的活生生再現，這樣的迫害完全史無前例，蕭案一定要繼續努力平反。

律師劉繼蔚說，柯文哲曾指蕭曉玲被解聘的程序不符程序正義，也允諾要還蕭一個公道、撤銷解聘公文，但竟出現髮夾彎決定，「再次把蕭老師解聘一次」，只因欺負蕭老師的人盤根錯節在系統，柯不想得罪這些人，於是犧牲蕭老師。