〈台北都會〉柯欲裁撤虧損公車路線 議員：恐暴動

2018-11-03

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上月出席公車業者餐會，聲稱選後要把虧錢公車路線收掉，回歸市場機制。北市議員王鴻薇昨指出，北市補貼虧損公車路線達一六六條，包括行駛山區、具捷運接駁功能的市民小巴，若收掉市民會暴動。柯昨受訪時改口辯駁︰「我有那麼笨嗎？」表示用市場機制先調整，有需要再用補貼處理。

上月說選完「我最大」、馬上做

柯文哲十月十七日出席餐會致詞時指出，公車路線應該回歸市場機制，霸氣宣示「太虧錢的路線要裁撤，有任何政治壓力，我來處理」，最好的時機就是選後馬上做，「因為選完時候最勇，我最大」，博得在場業者歡呼。

虧損路線166條 43條逾10年

王鴻薇調閱資料發現，北市公車去年虧損路線高達一六六條，更有四十三條路線補貼超過十年，但載客人次並不在少數；以欣欣客運棕６為例，平均一天五八七五人次搭乘，虧損前十大路線，每天至少都有一千人次搭乘，要砍掉嗎？怎麼砍？

虧損路線不乏行駛山區的市民小巴，王鴻薇說，小巴是民眾搭乘捷運後回到住家的「最後一哩路」；資料統計發現，市民小巴虧損路線第一名的小９，每日載客人數超過千人次，不低於市區路線，還肩負休閒觀光性質，每逢假日，民眾到陽明山或內湖山區，都會搭乘小巴，若回歸市場機制砍掉路線，山區居民只剩下「一一路」，靠兩條腿走路上下山嗎？

柯改口：我有那麼笨嗎？

對此柯文哲昨回應，管理學上這叫八十、二十法則，用市場機制重新調整一遍，達到最佳效率，剩下的那個真的有需要，再用補貼處理，「我不是笨的人，常常人家聽我講一句話，那些人就用不是很聰明的思維，去思考我講的話。我有那麼笨嗎？拜託。」

北市公共運輸處副處長尚錦堂強調，若公車路線平均每日班次載客五人次以下，會優先進行路線調整考量，目前約有卅三條，但不會馬上裁掉，經完整評估、詢問當地里辦公室意見再進行整併。