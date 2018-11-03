〈台北都會〉挨批性平教育觀又老又舊 丁：專法保障同志

2018-11-03

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中稱學校性平教育不應變成同性戀推廣教育、性平教育一年經費花太多錢了，過去四維八德禮義廉恥教育都要加強；時代力量北市議員候選人批丁的性別教育看法「又老又舊」，把不同性別認同、性傾向的學生推向黑暗深淵。丁守中昨回應，一點都沒有老舊，對於同志，要用專法給予保障。

丁守中日前在競選總部舉行台北市學校家長會挺丁後援會座談活動，會中表示，學校的性平教育不應變成同性戀推廣教育，性平教育是不管主觀認定什麼性別，都給予尊重，但不應在國小年齡層教不適合的內容，例如小學四、五年級就學習手淫、互相體驗身體的快樂，這絕對不適合，將來當上市長後，絕對讓家長在性平委員會裡有一定名額參與。

針對丁守中對性平教育的看法，時代力量台北市議員候選人黃郁芬、蕭新晟、吳崢、林亮君、林穎孟，前天發出共同聲明指出，過去校園長期就是以「四維八德禮義廉恥」教導學生，沒有任何性平教育，在這種上對下充滿威權的道德網下，同志受到壓抑、歧視甚至霸凌，丁守中這樣錯誤的主張，是將有不同的性別氣質、性別認同、性傾向的學生，重新推回黑暗的深淵。

時代力量五名議員候選人表示，丁守中對於性平教育的批評，全部來自反同團體單方面的歧視論述，又老、又舊，不僅感受不到令人耳目一新的政見，還不斷召喚各種保守、威權、反人權的殭屍復活，這樣的人，不適合擔任台北市長。