〈台北都會〉預算執行率低於6成 姚批柯成績「滿江紅」

2018-11-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨召開記者會，檢視台北市長柯文哲施政成績，從審計部與研考會列管的重大工程資料發現，柯任內重大工程包括台北藝術中心、北部流行音樂中心等，預算執行率均低於六成，成績「滿江紅」；姚承諾，若當選市長，要當基層公務員的後盾，改革工程獎勵制度；頗有搶攻公教選票的意味。

市府：前任編預算 經費不足

不過，北市府發言人劉奕霆表示，對於外界質疑的工程，柯文哲都非常認真地處理、善後，例如北藝和北流中心是前任市長任內編預算問題，工程進行到一半，經費不足，加上許多原料都是國外生產，價格一直上漲。市府未來仍會積極解決這些工程與遺留的問題。

姚文智昨指出，柯曾在臉書PO文稱工程推動狀況佳，但據審計部查帳資料，柯文哲擔任市長期間，營繕工程或採購財務賸餘未增加，郝龍斌時代二○一一年達十九．二％，柯最好僅十八．一四％、這兩年更低，完全不是柯所說的那回事。

姚也將民進黨執政的中央政府與柯文哲的北市府執行績效相比，指高雄衛武營國家藝術文化中心在民進黨執政後，於兩年內開始運作；但北藝追加八億經費，去年預算執行率僅五．七四％，北流也只有廿七．一四％，到現在還無法啟用。

社會高齡化、少子化的市政建設中，由中央撥款給台北市的六億多元補助經費，姚文智發現，北市沒執行而繳回的比例，竟是六都最高，這些預算執行成績單比起其他縣市低落的情況，「該被開除的就是柯Liar」，而不是基層公務員。