〈台北都會〉柯產業演講變推銷政績 業者怒離席

2018-11-03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲聲稱十一月八日請假後再專心選舉，私下卻動作頻頻，不斷透過「演講」宣揚政績。柯文哲昨在台北花市拍賣場演講，主題雖為「市長產業講座」，但實際都在談個人政績，例如為台北還債、自己的核心價值等。有產銷業者聽了四十分鐘後，因不滿而先行離席，怒批：「當初明明說是要談產業，演講卻狂吹捧自己政績，真的是聽不下去了！」

大談為台北還債、選舉不用旗幟等

柯文哲昨在台北花市拍賣場進行一小時演講，受邀者多為花卉業者、協會、工會等，依現場座位安排顯示，民代只有台北市議員黃珊珊到場。由於上週日柯市府才遭揭露「半強迫」要求六大公司贊助花卉公司舉辦的「城市風格日」活動，原定柯會進行卅分鐘演說，引發外界質疑替柯造勢後，縮短為五分鐘致詞。

昨前往聽柯文哲演講的業者透露，就是參加城市風格日當天收到通知，說柯將在花卉公司演講，主要講關於花卉產業的議題，沒想到都是在宣揚自己政績。且記者查證發現，昨天唯一到場的市議員黃珊珊，正是協助柯行文產發局要求六大公司贊助的議員。

指市長不公開行程 記者被趕出

但昨天柯演講內容並非針對花卉產業進行座談，多數都在談任內政績，像是替台北市政府還債、北門事件改善交通、選舉不用旗幟、募款到一階段就停止、二○一四年如何選上市長等。記者昨抵達現場採訪時，卻遭產發局官員以市長行程不公開趕出。

業者：搞選舉造勢 聽不下去了

不料，演講還未結束，就陸續有人離席，並痛罵︰「這根本搞個人選舉造勢啦！我們來是要聽柯對花卉產業有何政策或想法。」也有花店業者抱怨，柯都只挑好的講，雖然沒有叫大家投他一票，但很明顯就是在拉抬自己。

花卉公司：應該只是個案

對此，台北花卉公司副董事長呂瀅瀅說，每年都會舉辦柯文哲產業座談，安排業者與市長互動，讓業者反映問題，業者有這樣的反應，應該只是個案。記者問柯有沒有講還債等政績？呂才說：「有啊！他當然會說自己的行事風格、如何管理政府。」至於活動是否在城市風格日後才打算辦？呂稱不記得日期，但很早就準備了。