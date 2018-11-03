〈台北都會〉《新北市議員第六選區選情分析》應選4席變3席 拚連任步步為營

2018-11-03

記者翁聿煌／特稿

新北市議員第六選區（永和區）的選情是全市最特殊也「最殘酷」，由於人口數減少，應選名額從四席減為三席，也就是四位現任議員中，有一人注定無法連任，相較於其他選區的老將大多老神在在、可望蟬聯，惟有永和區的現任議員「剉咧等」。

永和區四位現任議員都爭取連任，分別是國民黨的連斐璠、陳鴻源，民進黨的許昭興、羅文崇，政黨版圖是藍二、綠二，個個都是強棒。

永和區軍公教人員多，選票結構藍大於綠，民進黨本屆拿到一半、兩席，當選席次已經最大化。綜合評估，減少一席的戰局對民進黨的羅文崇、許昭興較為不利，因為當選門檻拉高，綠營在永和的票源能否再支持兩席已是問號，再加上前議員金介壽不選，金的「深藍」票源將挹注國民黨的連、陳兩人，民進黨的許、羅獲益很少。

連任多屆代表、議員的連斐璠，長期耕耘基層與婦女團體，服務非常扎實；陳鴻源曾任副議長，父親陳明雄當過多屆縣議員、國大代表，地方實力雄厚，組織系統嚴密。羅文崇本屆是第一任，他熱心服務、積極參與公共事務，也用心經營網路族群；許昭興也歷任多屆代表、議員，她深耕基層，為民服務及議會問政都頗有表現。

四位議員都有高度危機意識，每人奮力一搏，選戰更是寸土不讓，避免淪為被淘汰的第四名，殘酷的結果即將在三週後揭曉。