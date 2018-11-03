〈台北都會〉新北議會提案量 比上會期驟減三分之二

2018-11-03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市在地深蹲協會昨天公布新北市議會第八次定期會監督報告，平均質詢率五十二％，是公布監督報告兩年來首次突破五成，多數議員質詢率大幅提升，但提案數量卻驟減只有一一二案，是近來最少的一次。

平均質詢率突破5成

監督報告統計指出，這次定期會每名議員有九次質詢的機會，定期公布監督報告後，議員爭取發言踴躍，每人質詢時間受到壓縮，從過去十分鐘減為六分鐘；統計有十五人的質詢率是百分之百，有三人掛零，各選區平均質詢率，以第七選區七十三％，表現最佳。

15議員質詢率百分之百

新北市在地深蹲協會理事長曾柏瑜指出，質詢率百分之百的十五名議員包括：第二選區黃林玲玲、何淑峰、宋明宗；第三選區李坤城、李倩萍；第四選區周勝考、何博文、王淑慧、林國春；第五選區林秀惠；第六選區羅文崇；第七選區蘇有仁、陳世榮、洪佳君、林銘仁。

兩男一女3人抱鴨蛋

曾柏瑜說，三名質詢率掛零的兩男一女議員中，其中兩名男性議員是從協會公布監督報告以來，從未出現在質詢台上。

而在質詢率提升的同時，提案數量僅剩一一二案，其中包含市府提的卅案，比起上次會期的三三四案，只剩約三分之一。提案中又以交通議題所占比率廿一％最高、水利局十一％次之。

從選區平均質詢率來看，第七選區七十三％，表現最佳；第二、四選區也明顯提升，第十選區始終低迷；曾柏瑜說，議員質詢量化數字提升，但品質仍有很大的進步空間。

公民團體：選舉影響問政品質

報告中也特別指出，這是選舉前最後一次定期會，議員的問政品質也因此受到影響，尤其是未審查明年度預算，是對議員職權的懈怠，對市政也會有影響。協會呼籲，這種不負責任的做法，不應該成為慣例。