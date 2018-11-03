〈北部〉被指逃避辯論 陳歐珀批林陣營說謊

2018-11-03

〔記者游明金、林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀，邀請國民黨縣長候選人林姿妙參與政策辯論，林陣營拒絕，並稱二○一六年立委選舉，有八人參選，唯獨陳歐珀逃避辯論，而今卻有雙重標準，他們無法認同；對此，陳歐珀說，當年他有參加辯論，林陣營公然「說謊」；林姿妙陣營未正面回應，僅重申陳歐珀未停止負面選舉，就不會參與任何形式的辯論。

林陣營未正面回應

陳歐珀說，林姿妙不敢參加辯論，反而公然說謊，操作負面選舉，誣指他兩年前不辯論，事後被指正還不斷硬拗，不知錯、不認錯很悲哀。

前宜蘭社區大學校長張捷隆說，兩年前的辯論，八位候選人全都到場參加，陳歐珀還請他代抽辯論順序，「陳歐珀逃避辯論」的說法不是事實，林姿妙陣營公然欺騙選民，不可思議，原來抹黑對手進行負面選舉的，就是林姿妙自己。

林姿妙陣營表示，陳歐珀兩年前有沒有辯論不是重點，林姿妙的立場就是，陳歐珀沒有停止負面選舉之前，就不會參與任何形式的辯論，例如陳歐珀一直抹黑林姿妙兒女的礦場違法，但礦務局已證實合法，如果陳歐珀繼續這樣批評抹黑，林姿妙絕不可能參與辯論。

陳發表新政願景報告書

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀昨發表新政願景報告書，並成立九十四人的縣政顧問團；陳歐珀說，將以便捷交通等六大施政面向出發，譜出「活力宜蘭；進步新政」的新篇章。

陳歐珀表示，將以永續城市、友善城市、線性城市、韌性城市、安全城市、智慧城市、廉能城市，作為城市進步價值。