〈北部〉資源回收嬤「殺豬公」 捧硬幣挺劉曉玫

2018-11-03

〔記者王錦義／花蓮報導〕為了挺曉玫，做資源回收的阿嬤也「殺豬公」了。從事資源回收劉秋子阿嬤，昨捧著一筒自己一點一滴存下來的零錢到花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部捐給劉曉玫。劉秋子說，十多年來劉曉玫從未因她在做資源回收而看不起她，反而對她特別親切、當成自己長輩一般照顧，讓她非常感動！她希望劉曉玫順利當選，讓花蓮所有弱勢和長輩能得到照顧。

感動劉關心弱勢 每天點滴存下零錢

「這是我的一點點心意，禮輕情意重啦！」劉曉玫與劉秋子一見面，彼此大大的擁抱並熱情寒暄，劉秋子還捧著一個裝滿十元硬幣的沉甸甸筒子交給劉曉玫。劉秋子說，做資源回收賺不了大錢、沒辦法包紅包，她從去年開始每天點滴存下零錢，就是要支持劉曉玫。

「這筒零錢都是憑勞力賺的辛苦錢，我不能收」，雖然劉曉玫一再推辭，但劉秋子說，她與劉曉玫的媽媽十多年前在「大樹下」相識，劉媽媽常到老人聚會所煮飯給大家吃，母女同樣對長輩和弱勢特別體恤、關心，有菩薩心腸，且曉玫從沒輕視她的職業，反而把她當成長輩、朋友對待。

劉曉玫強調，政府財政都靠「像劉秋子這樣」的辛苦納稅人支撐，她作為政治人物，定要珍惜每一分、每一毫經費花在公共事務上，才不會辜負納稅人的心意；如果當選，她會學習秋子阿嬤的精神，盡其所能為長輩們與弱勢族群提供關懷與照護，她要加強照服員的功能，讓他們能夠帶長輩們看病、代替長輩領藥。

劉曉玫還主張，要在各社區、部落設立長青食堂，鼓勵老人共餐、一起上課，彼此陪伴照應；另外，為中低收入戶、身心障礙，以及失能者等弱勢群體投保團體保險，讓他們生活更有保障；而對於慢性病、重症患者，縣府將補貼中西醫到府服務，她會讓花蓮成為一個長輩們安居樂業的「長壽新樂園」。