〈北部〉延宕3年 大同田古爾橋拚明年完工

2018-11-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉田古爾橋災後復建工程，因打樁基礎工程遇到岩層與巨石受阻，導致工程延宕迄今近三年，今年二千萬元預算執行率還掛蛋；縣府交通處指出，工程受阻問題已解決，明年初相關預算就可執行，力拚明年底竣工。

今年兩千萬預算執行率掛零

田古爾橋位於宜五十一線，除了是省道台七線替代道路，更是連接大同鄉樂水村與太平村重要橋樑；二○一二年蘇拉颱風來襲，橋樑遭湍急河水沖毀，橋體斷成三截，僅剩下橋墩。縣府斥資約兩億元，在二○一四年九月動工新建一座長三百三十公尺、寬八公尺，具有泰雅圖騰的「懸臂預力箱型樑橋」。

工程施作至二○一五年七月，施工單位發現，橋樑打樁的基礎工程，受到河床岩層及巨石阻礙，導致樁底的箱涵無法深入讓橋墩穩固，需用火藥緩慢破壞巨石與岩層，才能讓樁底箱涵深入河床，拖慢工程進度，加上遇到豪雨，工程也會因溪水湍急停工停擺，橋樑完工時間不斷延宕。

原訂二○一五年底完工的田古爾橋，延宕至今已近三年，甚至遭縣府主計處點名，今年編列兩千萬元的工程預算，執行率竟然掛蛋。

變更工程設計 解決橋墩打樁問題

縣府交通處指出，橋樑共有兩座橋墩需打樁，但今年多次遇到阻礙，沉箱工程難以進行，在行政院公共工程委員會會勘過後，已變更工程設計，其中一座橋墩的樁底箱涵已不需往下沉，另一座橋墩樁底箱涵只需再沉六十七公分，工程進度已大有突破，預計明年初預算就可執行，提升預算執行率。