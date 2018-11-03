〈北部〉柴燒藝術節 苗陶博館今登場

2018-11-03

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕「苗栗陶．台灣柴燒藝術節」活動，今天起到十二月二日舉行，苗栗陶國際當代陶藝展等四項主題展，今天起在苗栗陶瓷博物館及苗栗縣政府文化觀光局開展，十日上午將舉行開幕儀式，並舉行「苗栗陶藝競賽」頒獎等，十、十一及十七、十八日將安排藝文表演、親子捏陶體驗、彩繪陶藝DIY等，邀請鄉親一起體驗苗栗陶藝文化之美。

西湖推白柚甘藷農業之旅

此外，西湖鄉農會為促銷鄉內甘藷與大白柚兩項主要農產，十、十一日在三湖村飛龍大橋旁農田舉辦「西湖白柚甘藷農業之旅」，品嘗美味農產，還有焢窯活動，電洽：037-921718、921477、西湖鄉農會。

苗縣府文觀局昨舉辦記者會，局長林彥甫指出， 今年以「傳承與創新」為主軸，主題展共分四大主題，記者會中還邀請在地老陶師賴復歡及謝發章與他的媳婦鍾細霞，一起現場捏陶創作，純熟技巧吸引眾人目光。

縣長徐耀昌指出，苗栗陶藝產業早年十分興盛，但隨著台灣陶瓷加工產業蕭條，苗栗陶窯文化逐漸沒落，惟苗栗地區因為豐富的自然資源適合陶瓷產業發展，也孕育出許多優秀的創作者，盼透過藝術節活動，將苗栗陶推廣到全國。相關訊息可上網（https://www.mlc.gov.tw/）查詢。