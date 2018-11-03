〈北部〉網傳棄土案將宣判 徐耀昌陣營提告

2018-11-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，因頭份棄土案，一審被依貪污治罪條例判九年，徐提上訴，全案進入二審。但近日在網路散播一張高院將於廿二日開庭傳票照片，被告姓名被遮蔽，引人懷疑是徐耀昌，而且外傳即將宣判，對此，徐耀昌競選總部認為涉違選罷法，昨天對外說明並按鈴控告傳播該照片者之一的楊姓鄉民代表候選人。

網傳開庭傳票 律師：非徐耀昌的

徐耀昌表示，這是張冠李戴，可惡到極點，一切交由他的委任律師負責說明。徐耀昌競選總部發言人李乙廷說，此網路傳播的傳票經查證，非徐耀昌的，傳票中要召開的準備程序庭是棄土案中徐耀昌被判無罪部分，懷疑是有心人士散發不實消息，企圖影響選舉。

徐的選任辯護律師洪堯欽、陳鴻謀表示，網路所傳的開庭傳票，並非徐耀昌的傳票，且棄土案尚在準備程序庭階段，已將證明徐耀昌無罪之相關證據，送交法院審理中，並保證此案不會在選前宣判。兩人強調，有關棄土案流程及經過，徐耀昌無犯意也沒有對價關係，更沒有任何一顆廢土砂石進入苗栗縣內，已準備多項有利之證據，提呈給法院審理，對於二審判決無罪深具信心。

楊姓候選人：並未指明是徐耀昌

楊姓鄉民代表候選人表示，徐耀昌棄土案眾所周知，且二審定讞依法本來就是要解職，但他也沒有指明這張傳票是徐耀昌的傳票，將會向檢察官清楚說明。

徐耀昌於一九九八年擔任苗栗縣頭份鎮長任內，被控與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者一千二百九十一萬多元；台北地院歷經十二年審理，於二○一三年依貪污治罪條例的圖利罪判徐耀昌九年徒刑。

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