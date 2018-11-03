〈北部〉任期僅1個多月 新竹縣4人遞補縣議員

2018-11-03

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕本屆縣市議員任期只剩一個多月，新竹縣卻有四名議員因案解職，分別由郭鴻德、蔡志環、羅吉燾、張定中四人遞補，兼任縣選委會主任委員的縣長邱鏡淳昨天頒發當選證書給他們，四人將於五日在議會宣誓就職，任期至今年的十二月二十五日止。

5日宣誓就職 任期至12月25日

四人中唯一參選下屆新竹縣議員的蔡志環，等於剛遞補議員就要馬上「競選連任」；她說，遞補只是一個形式，在任何崗位上她都持續不間斷為民服務，也會加倍努力爭取選民的支持。

羅吉燾說，剩下一個多月的任期，他會依照競選當時向選民做的承諾，好好為民服務；張定中說，他的心情是「很難置信」，會在這麼短的時間內，盡量為五峰鄉的原住民鄉親爭取權益。

郭鴻德昨天因有事委由妹妹代領當選證書，他在接受電話訪問時說，很多竹北市鄉親關心地價稅暴漲的問題，他上任後會盡快請縣府相關單位提供資料做研究，不能讓政府把人民當提款機。

邱鏡淳向四人表達祝賀之意，並表示對於議員為民喉舌爭取地方建設的訴求，縣府會盡力配合。

原4議員因案解職 依規定遞補

兼任新竹縣選委會總幹事的縣府民政處長吳聲祺說，原新竹縣議員林保光、蘇明輝、劉良彬、趙一先因案解職，中選會十月二十六日公告議員遞補當選人名單，分別由郭鴻德、蔡志環（第一選區竹北市）、羅吉燾（第四選區關西鎮）及張定中（第十三選區五峰鄉）遞補，任期至今年的十二月二十五日止。