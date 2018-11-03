〈北部〉《市議員第八選區 選情分析》平鎮12搶6 老將拚連任新人爭出頭

2018-11-03

〔記者許倬勛／平鎮報導〕桃園市議會第八選區（平鎮區）應選六席議員，候選人數從四年前的十九人降為十二人。現任市議員謝彰文、舒翠玲、黃敬平、劉仁照、楊家俍、莊玉輝都尋求連任；新人有綠黨歐陽霆、復興里長王燕惠、左翼聯盟劉念雲投入挑戰，加上民進黨劉邦鉉、民國黨張誠及前平鎮市長陳萬得回鍋參選，仍形成「十二搶六」的緊繃戰局。

國民黨提名的謝彰文尋求議會九連霸，她民代資歷高達卅二年，長久耕耘地方，不僅認真問政，也積極處理民眾大小事物，各界看好她挑戰九連霸成功；舒翠玲問政犀利，屢屢為民請願，且長久經營婦女團體，實力雄厚，被視為藍營「戰將」；黃敬平常受邀上電視節目，曝光度與知名度高；升格前的平鎮市長陳萬得，其妻為立法委員呂玉玲，在地方上人脈充足、實力看好，也給爭取連任的現任六名議員不小壓力。

民進黨提名現任的楊家俍、劉仁照參選，楊家俍曾任黨中央發言人，四年來勤走基層、形象親民，為地方解決不少疑難雜症，連任呼聲頗高；劉仁照決定參選前遭逢父親、前市民代表劉國榮辭世，外界盛傳其父臨終囑咐兒子爭取連任，將催出不少支持票源；劉邦鉉四年前以無黨籍參選落敗，此次加入綠營，力求出線；王燕惠為現任復興里長，多年服務鄰里，能否成功開拓票源為當選關鍵。

現任的莊玉輝以無黨籍身分參選，他兼任平鎮區農會理事長，基本盤穩固，實力雄厚；代表民國黨參選的張誠，曾經是研發雄三飛彈的總工程師，主打教育政策；劉念雲以左翼聯盟參選，主打勞工權益，希望能夠得到選民支持。

綠黨歐陽霆曾為議員王浩宇助理，此次初試啼聲投入選戰，「小鮮肉」模樣獲得不少婆媽喜愛，也透過深入街頭、網路平台宣傳理念。