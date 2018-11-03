〈北部〉打造龍潭茶鄉 台灣客家茶文化館開工

2018-11-03

〔記者許倬勛／龍潭報導〕市府斥資五．○九億餘元，於龍潭區打造「台灣客家茶文化館」及周邊景觀工程，希望透過茶產業與客家文化結合，帶動茶鄉的觀光發展，第一期工程於昨天舉行開工典禮。

坐落龍潭高原路底

市府新建工程處指出，台灣客家茶文化館位於龍潭區高原路底、連接小人國主題樂園道路約四．三五公頃的國有土地，鄰近具有豐富客家文化特色的台三線，周邊也有許多茶園及茶廠，工程將分兩期進行，第一期工程先闢建停車場，預計明年四月完工，未來可提供一一七個汽車、四十二個機車、六個大客車停車位。

估二○二一年完工

第二期館體工程，將興建地上二層、地下一層建物，總樓地板面積約二七一六坪，預計明年四月開工、二○二一年五月完工。

新建工程處指出，龍潭茶葉名聞遐邇，出產東方美人茶、桃映紅茶等，為融入茶鄉文化，茶文化館以大面積的茶園地景為主體，串聯不同的建築空間，包括廣場、大廳、展廳、茶室及製茶廠等，並運用大量磚土、卵石、木材、竹等建材，塑造建物質感，落成後將成為北台灣茶產業的重要推廣場所及觀光亮點，讓更多民眾認識客家地區的茶產業，包括種茶、採茶、製茶、販售與產業連結等。

此外市府客家事務局舉辦「桃園客庄找茶趣：龍潭茶產業聚落形塑計畫」，昨在龍潭區龍元宮前舉辦成果發表，邀請業者與民眾分享以茶入菜的特色茶食譜，如「綠茶熔岩蛋糕」、「東方桂釀茶」等，民眾吃得津津有味、直呼新鮮，明天上午同一地點也有好茶展售會，歡迎民眾到龍潭遊客庄、尋茶趣。