〈北部〉等了8年 國三增設高原交流道動工

2018-11-03

〔記者許倬勛／龍潭報導〕歷經縣府、市府八年爭取，國道三號增設龍潭第二交流道（已命名高原交流道），終於在昨天動工，總經費十．二八億元，市長鄭文燦表示，由於取得用地期程比預期早，可望於二○二一年完工，屆時將可大幅紓解小人國及六福村等遊樂區及渴望園區周邊道路的塞車情況。

原全苜蓿葉形設計 改為鑽石形

鄭文燦表示，縣府時期即開始爭取國道三號增設龍潭第二交流道，原先工程設計為全苜蓿葉形交流道，因占地面積大、工程及用地所需經費高等因素而難以推動，升格後，市府於二○一五年改採鑽石形佈設重新提案。

用地取得提早 二○二一年完工

鑽石形交流道的優點為動線單純、用地面積較小，可有效降低工程及用地經費，以最小成本完成各方向進出口匝道，規劃利用原龍潭收費站舊址旁增設交流道，以高原路（桃六十八及桃六十八之一）為聯外道路，終獲得交通部審議通過，今年十月完成用地徵收，預計二○二一年二月完工。

並將拓寬聯外道 因應完工車潮

高原交流道位於國道三號七十三公里處，總經費十．二八億元，其中市府負擔三．四一億元（含用地費二．六億元、高原路跨越橋樑拓建費用八千一百萬元）；此外，為因應交流道完工後的龐大車潮，高速公路局將拓寬作為聯外道路的高原路及橫跨國道三號橋樑，寬度皆為卅公尺、橋樑長九十公尺，高公局表示，工程將於夜間進行，橋樑加寬採用吊裝工法，不會影響車輛通行。

鄭文燦指出，桃園市的各項高速公路相關重大計畫陸續定案、開工與完工，國道一號五楊高架段的楊梅校前路交流道已通車；國道二號天空斷橋連至台十五線的國二甲線已動工；國道一號桃園中正北路交流道原先僅做半套（北進、南出），將以蘆竹區蘆興南路完善設計（北出、南進），成為全套的中正北路交流道；中壢中豐交流道則縮小範圍以加快推動進度；六十六號快速道路也將直接銜接至國道三號等，讓交通路網更便捷。