〈中部〉連結山海線 林佳龍陣營分享台中新路網

2018-11-03

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍打造大台中山手線、捷運藍綠線環城軌道系統，串連三環公路網，強化山海間聯繫，競選總部昨日指出，林佳龍近來以軌道運輸為主，公路交通為輔，建構新路網來串連城市發展、綠能低碳，打造宜居首都，反觀對手盧秀燕一味抄襲林市長所推動的政策，是「收割皇后」。

林競總批盧秀燕 收割皇后

林佳龍競總發言人林尚賢在「進步台中分享會」表示，大台中山手線包含「下環微笑線」成功追分雙軌化、大慶烏日鐵路高架延伸、海線雙軌高架與上環彩虹甲后線，建構全程七十七．二公里的環狀軌道系統，打造台中一日生活圈，下環微笑線去年十一月動工。

總部發言人、市議員江肇國指出，捷運綠線今年底將試運轉，十八座車站中的松竹站、大慶站及台中高鐵站為台鐵、高鐵共站車站；捷運藍線也有十八座車站，藍綠線於市府交會，形成十字軸線。

市議員謝志忠說，市府規劃國道一號增設銜接台七十四線、台七十四線新增匝道、國道四號台中環線豐原潭子段計畫、東勢豐原生活圈快速道路、台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程、台中生活圈四號線大肚段路線等多項建設，補足快速與高速的缺口，讓交通便利。

林佳龍競選總部批評，盧秀燕多次在立法院阻擋台中軌道等重大建設，如今卻說鐵路高架化、鐵路經費、台七十四線銜接國道一號都是她所爭取，其實她只會抄襲林市長政策，是一位「收割皇后」！

提爭取時間表 盧團隊反駁

對此，盧秀燕競選總部反駁，成追線雙軌化早在前朝的公務預算中執行，海線雙軌高架也是前朝在二○一二年規劃，並爭取到行政院六百萬元規劃費，上環線根本尚未定案。

盧秀燕競選總部說，捷運綠線二○○九年核定，由胡志強和盧秀燕等人共同爭取，台七十四快速道路由盧秀燕等人爭取編列預算施作，台七十四線潭子銜接國道四號行政院二○一三年就同意，台七十四線銜接國道一號則在張善政院長時期核定。