〈中部〉花博搶先看假訊息 市長夫人也被誤導

2018-11-03

〔記者黃鐘山／台中報導〕網路瘋傳「台中花博搶先看」，市議會國民黨團昨日質疑，那是位於杜拜的奇蹟花園，市長夫人廖婉如卻回應是「免費參觀的豐原展區」，廖應儘速出面說明；花博發言人陳文信說，此凸顯假訊息的危害性，歡迎大家來感受真實的花博。

杜拜奇蹟花園 被當豐原展區

國民黨團召開記者會表示，連日來花博相關訊息鋪天蓋地的傳送，許多民眾在不同群組看到「花博搶先看」的組圖，綠委郭正亮也在「林佳龍大台中婦女後援會」傳圖，該群組成員詢問那是哪個展區？廖婉如表示那是「免費參觀的豐原展區」，郭還感謝說明。

藍營議員又說，有民眾據此到豐原展區求證，卻沒有找到和照片符合的場景，後來才知道這些照片原來是在杜拜的奇蹟花園，並不是在豐原，請市府向台中市民說明，市長夫人為何會有這樣的留言？是不是錯誤訊息？

陳文信表示，網路世界充斥不實資訊，杜拜「奇蹟花園」照片與台中花博無關，現在連立委、市長夫人都被假照片誤導了，也凸顯假訊息的危害性，疑是遭到有心人士刻意散布、企圖混淆大眾視聽。

陳又說，花博各園區已做好準備，三日就要正式開幕，不只有五彩繽紛的花朵，還保留大片森林，尊重生態價值，歡迎大家前往參觀真正的美景。如想搶先欣賞，FB官方網站、粉專和「taichungflora」IG都能看到真實的照片。

陳文信表示，市長林佳龍聽到消息後，直說不好意思他太忙了，回家先陪老婆看「二○一八臺中世界花卉博覽會」官網，開幕後一定找時間帶老婆去好好逛花博。不過，市府也要感謝國民黨團開記者會，讓市府有機會澄清花博假訊息，歡迎大家踴躍參觀，感受真實的台中花博。