〈中部〉市民無限次免費看花博？ AIPH秘書長︰違反協議

2018-11-03

〔記者張軒哲、施曉光／綜合報導〕台中花博三日開幕，國民黨市長候選人盧秀燕曾多次提出要讓市民無限次免費參觀台中花博，已引起AIPH（國際園藝生產者協會）議論，媒體昨日在花博AIPH庭園揭幕儀式後詢問AIPH對此事的看法；AIPH秘書長Tim Briercliffe指出，若有人主張提供市民無限次數免費，則已違反AIPH政策及台中市政府與AIPH的協議約定，因此AIPH並不支持，希望這份表明非常明確。

昨日在花博AIPH庭園揭幕儀式後，有媒體詢問Tim Briercliffe對於讓市民無限次免費參觀台中花博一事的看法，Tim Briercliffe表示，提供市民無限次免費參觀違反了AIPH政策，且在AIPH歷屆花博舉辦過程中從未發生過。

Tim Briercliffe指出，增加市民無限次免費，已違反AIPH與台中市政府協議的約定，因此AIPH並不支持免費門票，希望這份表明非常明確，也希望與台中市政府能根據協議內容與AIPH保持良好的共識與默契。

市府︰花博卡一次免費未違背收費精神

市府指出，前市府時期就知道台中花博是售票博覽會，且二○一二年前市長胡志強和AIPH申請的文件就有說明，當時議會專案報告也指出是收費博覽會。但盧秀燕卻一再宣稱要讓台中市民無限次免費入園，由此可知她並未和AIPH溝通討論詢問過。而市府為市民爭取到的花博卡一次免費，是協商後AIPH並不反對，且第二次後要收費，並無違背收費精神。

盧秀燕︰林佳龍同樣主張部分免費

盧秀燕表示，參觀花博是否免費，不需要AIPH同意，而且台中市長林佳龍也和她一樣，都主張部分免費，只是對象不同，台中市民應免費入園參觀花博，外縣市和外國旅客收費入園。

前立委楊瓊瓔日前也要求，林佳龍應立即公布花博門票相關契約是怎麼簽的，讓市民知道真相。