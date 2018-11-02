〈南部〉16件參賽15件獲獎 樹人國小版畫藝術教育 成績亮眼

2018-11-02

〔記者王涵平／後壁報導〕後壁區偏鄉小校樹人國小以版畫藝術教育聞名，今年南市學生美術比賽，中高年級送出十六件作品參賽，十五件獲獎，其中七件奪前三名，校方昨公開表揚。

兩美術老師指導 全校64學生都學版畫

校長劉裕承表示，樹人目前有六十四位學生，版畫是每位學生都要學的課程，美術比賽最令樹人國小感動的不是高得獎率，而是樹人國小兩位美術老師洪千婷及新到任的公費分發美術專長老師趙培茹，讓每位學生都參與創作，並非菁英式擇優訓練。

他說，兩位美術老師對每位學生個別指導，依其能力及喜好選擇創作的素材及版種。所有學生創作的題材幾乎都以學校的課程內容為主，呈現校園多元學習的樣貌，也更貼近學生的生活經驗，表現起來格外有童趣。

旅北校友企業家 收錄作品製桌曆

在各類組送件數有限的情況下，從中高年級四十多位學生中選出中高年級各七件，挑選過程難以取捨，最後以未曾參賽過的學生為優先考量，輔以題材和版種的考量分配，在每位學生都創作，且珍惜學生平等參賽機會的情況下，能獲得佳績更顯彌足珍貴。

劉裕承指出，旅北樹人國小校友晨安公司董事長楊佩正獲知學弟妹優秀表現，希望將每張作品收錄到晨安公司二○一九年客製文創桌曆當中，連續第三年採用樹人國小師生作品製作桌曆，給學弟妹和母校最大的鼓勵與支持。

另，東山國小食農教育以田間為課堂，二年級欣茹從田間挖出雞母蟲，圍觀同學有好奇、有驚嚇，在青農詳細解說下，食農教育深深烙印在學童心中。