〈南部〉稽查空污 環局啟動無人機飛鷹計畫

2018-11-02

〔記者萬于甄／台南報導〕時序進入十一月秋收季節，常見農民露天燃燒稻草造成空污，南市府環保局今年啟動智慧無人機ＵＡＶ飛鷹計畫，以空拍機聯合稽查污染源，昨在永康科工區巡視三百卅七公頃，模擬聯合空拍機稽查勤務，強化徹查污染源決心。

露天燒稻草 無所遁形

環保局表示，以往空拍機稽查都是委外由相關單位協助，今年終於設置四台無人空拍機，由水域及毒物管理科、空氣及噪音管理科、土壤污染管理科及稽查檢驗科分組稽查，透過無人機空拍可克服地理限制，期盼達到追緝污染源立即處置的效果。

此外，空拍機除稽查固定污染源工廠、營建工地及裸露地外，甚至可查農廢露天燃燒、廢棄物非法堆置等情況，尤其即將進入稻作收割露天燃燒好發期，當空氣品質ＡＱＩ大於一五○時，環保局就會出動空拍機針對稻作露天燃燒好發高敏感區域偵測稽查。

國道、高鐵沿線巡查重點

環保局說明，今年以高速公路及高鐵沿線做為巡查重點，範圍約一．六萬公頃以上，目前在後壁高中、柳營國中及仕安工作站周邊架設有三處高點監視設備；昨上午也會同南部四縣市同步進行，模擬雲嘉南高空品區空品不良時，各縣市通報、出動空拍機查緝污染等作業。

環保局強調，露天燃燒稻草或其他雜物會影響空氣與人體健康，民眾若發現類似情事，可立即通報，經查獲行為人可處以一千二百元以上十萬元以下罰鍰，提醒民眾勿以身試法，才能共同維護生活環境。