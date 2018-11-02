〈南部〉林園又尋獲 古石灰窯

2018-11-02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區曾是石灰生產重鎮，隨著產業沒落，石灰窯埋沒在荒煙蔓草中，林園區愛鄉協會踏查時，在海軍陸戰隊子儀營區外，尋獲一座完整石灰窯，讓隱身一甲子的古窯重見天日，地方盼爭取為歷史建築，累積地方產業觀光資本。

隱身一甲子

林園區愛鄉協會理事長陳俊強與理事廖劉月招、陳文三、文史工作者戴健城連袂實地踏查，循著舊時牛車路披荊斬棘走進幽暗山區，赫然發現巨大石灰窯矗立眼前，外側窯壁已被榕科植物等著生攀附。

早期石灰生產重鎮

戴健城說，林園區已尋獲三座完整、八座殘缺石灰窯，分布在駱駝山、清水寺旁、子儀營區外，根據訪查耆老，子儀營區周遭應有四座石灰窯，最新尋獲的為第三座，還有一座未現身。

這座新尋獲石灰窯因為受到軍方營區阻隔，山坡地長期未開發，外觀保持得非常完整，主窯體幾無損壞。特殊的是，石灰窯高約六公尺，從側面外觀看來是大形的窯狀建物，最上方開口是放入珊瑚礁的地方，窯內就像一個大漏斗，上寬下窄，和鼓山葫蘆狀石灰窯不同。

將尋訪所有權人

陳俊強表示，這是很重要的發現，將調查所有石灰窯所有權人，盼能列為歷史建築。結合周遭石拱門、牛車路、槺榔掃帚等地方特殊景點及特色產業，規劃屬於林園特有觀光產業。