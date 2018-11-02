〈南部〉輕軌將設站 崗山仔交通更便利

2018-11-02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄前鎮區瑞祥街拓寬案即將於本月下旬完工，二聖路平交道約月底也解除管制通車，而輕軌的C37站也預計設在高雄市前鎮區凱旋路與賢明路交叉路口。立委賴瑞隆表示，這幾個交通建設完工後，將逐步改善崗山仔地區的交通與停車問題，也讓前鎮整體的交通更加便利。

輕軌C37站落腳凱旋、賢明路交叉路口

輕軌C37站於輕軌機廠旁增設車站，位於原台鐵東臨港線臨瑞西街上，附近主要幹道為凱旋三路、瑞西街，車站鄰近住宅區，透過人行陸橋跨越輕軌前鎮機廠與既有人行道、凱旋三路串連，凱旋三路側亦有公車站供轉乘，車站周遭增設共三十席自行車位提供換乘。通車後將讓前鎮與其他地區的交通連接更為順暢，提供民眾更多選擇。

瑞祥街拓寬將完工 二聖路月底解除管制

過去前鎮崗山仔地區因緊鄰台鐵南機廠造成道路規劃困難，整體路型封閉，進出社區不易，導致重要路口車禍頻傳。

為提供當地住戶一條安全回家的道路，立法委員賴瑞隆自二○一六年開始召開協調會，整合瑞祥街兩旁地主與市府單位資源，將原本只有四米單行道的瑞祥街北側路段拓寬為八米雙向道，保障市民通行安全。瑞祥街拓寬案已於今年八月決標，預計十一月下旬完工通車。賴瑞隆表示，未來將再配合輕軌通車、台鐵機廠遷移，並研議規劃地下停車場等，可望改善崗山仔地區停車問題。