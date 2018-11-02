〈南部〉《台東縣長選戰》挺劉櫂豪、饒慶鈴 綠藍陣營衝刺

2018-11-02

〔記者張存薇／台東報導〕離投票日只剩廿多天，民進黨台北市議員高嘉瑜、王威中錄製影片，呼籲年輕人返鄉投票支持台東縣長候選人劉櫂豪、終結「台東政二代」，而國民黨前後任縣長吳俊立、黃健庭及立委廖國棟則與黨籍候選人饒慶鈴合組籃球隊，請鄉親團結投「藍」、邁向勝利！

高嘉瑜十月廿日自己的競選總部成立後，當天下午立刻趕到台東為劉櫂豪主持造勢大會，力挺有能力、會做事的立委劉櫂豪，而高嘉瑜、王威中更錄製影片，呼籲台東子弟共同終結「政二代」，為台東帶來改變。

劉櫂豪強調，這是台東非常重要、需要改變的時刻，或許有人認為，自己手中的一票改變不了什麼。但是每個人手上的一票都是寶貴而神聖的，就是這樣一張又一張的選票支持，他才有機會來為選民服務。

而饒慶鈴與競選團隊主任委員黃健庭、原住民後援會總召廖國棟、後援會總會長吳俊立及國民黨台東黨部主委吳秀華合組一支籃球隊，饒慶鈴並在黃健庭的「助攻」下成功「投藍」，誓言延續台東幸福縣政，也要讓台東人過更好的生活！

饒慶鈴強調，她提出觀光領航、農業創富、經濟創能、文化加值、教育翻轉、社福關懷六大主軸，希望讓台東從美與智慧兼具的城市加速前進，邁向國際級幸福城市，至於現場宣示用的籃球，饒慶鈴也表示，已為大武國中爭取三百萬元籃球場整建經費，這些籃球將送給大武國中，希望更多偏鄉孩子都能快樂運動。