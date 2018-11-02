〈南部〉東屏5部落景點上網 行銷觀光

2018-11-02

〔記者張存薇／台東報導〕台東、屏東原住民族群多元、文化豐美，原住民族委員會結合愛部落（i-Tribe）網路，透過數位科技整合台東、屏東五個部落景點、文化生活，並成立旅遊資訊行銷平台，希望推動部落觀光，帶動地方產業經濟發展。

成立旅遊資訊行銷平台

「原住民族部落無線寬頻網路數位應用成果展」昨天在台東舉行，原民會副主委鍾興華指出，原民會整合「原住民族部落免費戶外寬頻上網計畫」，在全國一百九十個愛部落建置據點中選出台東縣排灣族大王部落、卑南鄉下賓朗部落、阿美族馬蘭部落、布農族崁頂部落及屏東縣排灣族泰武部落推動部落深度旅遊。

工作團隊花了好幾個月時間走訪各部落景點、並拍攝紀錄文化、生活等，以影音記錄呈現泰武部落的家屋故事、大王部落的祭司竹占文化、下賓朗部落的花環編織體驗、馬蘭部落的歌謠吟唱之美、崁頂部落有豐富的農作及生態導覽等，並整合完成旅遊路線影音紀錄、旅遊資訊行銷平台等，成為部落行銷利器，也希望遊客帶著部落連上「愛部落」網路，即可獲得最新旅遊資訊。

崁頂部落導覽人員宋俊一說，很歡迎民眾到部落，走進部落才能了解部落文化、生活工藝，崁頂部落推出的部落遊程結合生態導覽及健康養生風潮，包括八八步道、紅石林道探訪，也可以做竹蜻蜓等竹藝、或擴及到南橫山區體驗六口溫泉、天龍吊橋等，也可以提供搗小米體驗等。

各部落提供半天不等旅遊體驗

原民會說明，各部落分別提供半天到一、兩天的旅遊體驗、風味餐等，詳情可參考「部落旅人」官網或「原來部落這樣玩」臉書粉絲專頁。