〈南部〉屏東潮州3停車場遭佔用 收費與否引熱議

2018-11-02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮目前有三處路外停車場，約提供四百格停車位，但停車格全部不收費，且無管理辦法，不少車子一放就是好幾天，報廢車、攤商車輛佔用更層出不窮，尤其緊鄰精華地段的三工處停車場常常一位難求，到底該不該落實「使用者付費」引起熱議。

停車格不收費 車輛佔用層出不窮

潮州鎮路外停車場有運動公園旁廣場、潮州鎮公所旁停車場及舊三工處宿舍停車場，分別提供約三百、五十、五十個停車空間，其中三工處停車場位處鬧區，美食景點林立，距離燒冷冰圓環只有一百五十公尺，附近還有中正市場，不少民眾常抱怨找不到車位，甚至發現有車主把車牌拔掉，停放逾一年。

潮州鎮代鄭明玉表示，「使用者付費」是現代應有的觀念，否則公有停車場淪為私家車庫，先後兩次建議停車場收費，除了改善遭長期佔用的亂象，也可透過收費有效管理停車場髒亂的環境。

潮州鎮代黃憲正則認為，鎮內三處停車場僅有三工處停車場有車位難求問題，如實施收費，其他停車場是否比照辦理必須審慎，且收費增加的人事管銷費用將加重公所財政負擔，民眾也可能為了不被收費而違停，失去當初闢建停車場的用意，取締佔用是當務之急，但是否收費還需從長計議。

鎮公所︰納稅人出錢興建 不應再收費

潮州鎮公所仍堅持不收費立場，鎮長洪明江認為，停車場興建經費是納稅人出的，不應再跟民眾收費；不過洪明江即將於年底任滿，下屆鎮長是否有不同的停車場管理策略，備受關注。